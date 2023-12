Un artista giapponese ha accusato Beyoncé di avergli copiato dei lavori

Beyoncé è stata accusata dall’artista giapponese Hajme Sorayama di aver preso forte ispirazione dai suoi lavori senza averne chiesto ispirazione. Non è però la prima volta che Queen Bee viene accusata di rubacchiare la creatività altrui. La coreografa sperimentale Anne Teresa de Keersmaeker accusò l’artista americana di «plagio» e «furto» dopo la pubblicazione del video Countdown di Beyoncé che riprendeva pari pari pezzi di coreografia delle opere Rosas danst Rosas e Achterland. O ancora, sempre in quel periodo (che coincide con l’uscita di 4), il “furto” alla nostra Lorella Cuccarini per la sua esibizione ai Billboard Music Awards. Solo dopo esser stata scoperta, la giustificazione: «La mia make up artist mi ha mostrato questa performance di Lorella Cuccarini e mi ha molto ispirato». Questi solo alcuni dei molti esempi di ispirazioni dirette – o quantomeno spudorate – a cui Beyoncé ci ha abituati nel corso della sua carriera.

L’ultimo in ordine di accusa è Hajme Sorayama che sul suo profilo Instagram ha postato dei suoi lavori e alcuni abiti di scena d Beyoncé presenti nel Reinassance Tour di quest’anno: «Dovevi chiedermelo “ufficialmente”, avrei di certo fatto un lavoro migliore come per il mio amico The Weeknd». Sorayama e le sue figure robotiche infatti sono state utilizzate anche nell’ultimo tour di The Weeknd.

Beyoncé non ha ancora risposto alle accuse, ma le similitudini sono abbastanza ampie. Come però fanno notare i fan dell’artista americana, gli stessi lavori di Sorayama richiamano Metropolis, storico film del 1927 di Fritz Lang. L’outfit di Queen Bee inoltre sarebbe un omaggio – questa volta dichiarato – a Thierry Mugler, stilista e creatore dell’omonima casa di moda scomparso nel gennaio 2022. Il lavoro di Mugler, inoltre, era una diretta ispirazione a Metropolis.