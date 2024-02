Un americano su cinque pensa che Taylor Swift sia parte di un complotto per rieleggere Biden

Secondo un sondaggio della Monmouth University del New Jersey, circa un americano su cinque crede che Taylor Swift sia parte di una operazione segreta del governo per far vincere le prossime elezioni presidenziali a Joe Biden.

È una delle tante teorie del complotto che girano tra conservatori e trumpiani. Come Jesse Watters, presentatore di Fox News e amico di Trump, secondo il quale la popstar potrebbe essere una «operazione psicologica del Pentagono», nonché «una copertura per un’agenda politica segreta».

Essendo Swift fidanzata col tight end della squadra Travis Kelce, anche la vittoria dei Kansas City Chiefs al recente Super Bowl sarebbe parte di questo complotto, un’idea che ha fatto ridere Kelce durante un’intervista: «Siete tutti matti, siete pazzi dal primo all’ultimo».

“It’s been an unexpected ride that I’ve just had a blast with.” In his sitdown with @TracyWolfson, @TKelce reflected on the @Chiefs Super Bowl run and his relationship with Taylor Swift. pic.twitter.com/Q1IXW1611f — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 11, 2024

Secondo il sondaggio, circa la metà degli americani ha sentito parlare del complotto, il 18% (quasi un quinto) ci crede. Di questo 18%, il 71% si dice repubblicano o vicino al partito repubblicano, l’83% voterà Trump a novembre, il 73% è convinto che le lezioni del 2020 siano state truccate.

In ogni caso, il 68% degli americani è favorevole al fatto che Swifit dia un’indicazione di voto (che ancora non ha fornito). Non stupisce che la percentuale di fan di Swift sia più altra tra i democratici (33%) che tra i repubblicani (24%). Si dicono fan il 35% delle donne americane e il 22% degli uomini americani. Lo sono soprattutto nella fascia di età 35-55 (36%), meno in quella 18-34 (27%).