Dopo Claudio Baglioni, anche Umberto Tozzi dice addio alla scena live. Ma sarà un lungo addio, con concerti previsti da maggio 2024 a ottobre 2025 (e probabilmente oltre) in mezzo mondo, oltre a un nuovo album di inediti che uscirà in autunno.

Lo ha annunciato all’Olympia di Parigi. «Ci stavo pensando da tempo, ho passato due anni molto difficili per motivi di salute e ho pensato di non poter più salire sul palco», ha detto. «Ho superato tutto, ma ho messo a punto questa idea e volevo realizzare dei sogni: fare dei concerti con una big band, che penso regalerà maggiore emozione alle canzoni, e poi potrò presentare quattro nuove canzoni che faranno parte di un nuovo album di inediti che uscirà in autunno».

«Ormai sono 50 anni che sono in tour, si sente anche un po’ di stanchezza. Canterò a Caracalla, poi finirò in Australia, sono eventi meravigliosi ma molto faticosi. Rinunciare all’adrenalina dei live è complicato, ma c’è un tempo per tutto».

L’ultima notte rosa – The Final Tour tocca per ora tre continenti, ma dice Tozzi che «mi auguro possano diventare quattro o cinque. Non abbiamo una data di scadenza, partiamo con 30 concerti ma mi auguro che si prolungherà».

Queste le date previste per ora in Italia:

20 giugno 2024 – Roma, Terme di Caracalla

7 luglio 2024 – Venezia, Piazza San Marco

22 agosto 2024 – Catania, Villa Bellini

28 agosto 2024 – Macerata, Sferisterio

4 settembre 2024 – Vicenza, Piazza dei Signori, Vincenza in Festival

13 settembre 2024 – Caserta, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

5 ottobre 2024 – Milano, Forum

12 ottobre 2024– Torino, InAlpi Arena