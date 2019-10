Ultimo suonerà a Milano per Apple Music Live

Il prossimo 10 ottobre Ultimo suonerà in Piazza Liberty a Milano per Apple Music Live, la serie di appuntamenti gratuiti che, dallo scorso marzo, trasformano lo spazio dello store in un palco d’eccezione dedicato a live intimi ed esclusivi.

Partito dalla periferia romana per arrivare ai palazzetti e agli stadi, Ultimo è uno tra i nomi più sorprendenti della scena contemporanea, tra 15 dischi d’oro e ben 26 dischi di platino, il cantautore classe ’96 ha infranto tutti i record con il più alto numero di stream in Italia e ben 3 album nella Top10 ufficiale dei dischi e in quella di Apple Music.

Quello del 10 ottobre sarà quindi un live speciale, che vedrà Ultimo esibirsi in acustico, al pianoforte. La performance sarà disponibile in esclusiva su Apple Music nelle corso delle prossime settimane. È possibile registrarsi per gli ingressi, gratuiti, fino all’8 ottobre 2019 alle 12:00 sul sito ufficiale dell’evento. Il live inizierà alle 21:00, e si potrà accedere all’anfiteatro di piazza Liberty a partire dalle 20:00 fino alle 20:30.