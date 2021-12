Ultimo contro i virologi ‘cantanti’: «Smettetela di fare i pagliacci»

A poche ore dal video in cui, durante la trasmissione Rai Un giorno da pecora, un trio composto da i tre virologi più noti d’Italia – il professore ordinario di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti, il direttore del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti e il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco – si è esibito in una versione di Jingle Bells dedicata al vaccinarsi, mettendo in scena uno dei momenti più assurdi di tutta la pandemia in Italia, arrivano le prime reazioni.





Il cantautore Ultimo, nelle stories di Instagram, ha attaccato i tre, scrivendo: «Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono 2 anni che molti di noi non possono fare il proprio mestiere. Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star».



Una reazione che ha trovato consenso sui social, dove sono molte le critiche rivolti ai tre proprio per questo siparietto che potete vedere qui:

20 Dicembre 2021 Non spoileriamo niente, alzate il volume e fidatevi pic.twitter.com/hLTWndLQHp — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) December 20, 2021

