Ultimo conquista gli stadi: 120mila biglietti venduti in sole 24 ore

120mila biglietti in meno di 24 ore di vendita. 40mila in più di Tiziano Ferro, probabilmente la miglior partenza di prevendita dell’anno, potenzialmente anche più di Jovanotti. Quelli di Ultimo sono numeri da artista internazionale, paragonabili a quelli dei Muse, e francamente impressionanti, soprattutto in un momento storico dove i “grandi vecchi” come Ligabue faticano a ottenere i risultati di un tempo e spostano i palchi per evitare un colpo d’occhio impietoso.

“È un sogno, non svegliatemi”, ha scritto Ultimo su Instagram, aggiungendo che la data a San Siro sarebbe praticamente Sold Out, mentre al Circo Massimo di Roma si contano già 30mila spettatori paganti. Il tutto a quasi un anno di distanza dall’inizio del tour, che partirà dall’Artemio Franchi di Firenze il 6 giugno 2020. Qui sotto la lista completa delle date:

6 giugno 2020 – Firenze (Stadio Artemio Franchi)

13 giugno 2020 – Napoli (Stadio San Paolo)

19 giugno 2020 – Milano (Stadio Giuseppe Meazza)

26 giugno – Modena (Stadio Alberto Braglia)

4 luglio – Pescara (Stadio Adriatico)

11 luglio – Bari (Stadio San Nicola)

15 luglio – Messina (Stadio San Filippo)

19 luglio – Roma (Circo Massimo)