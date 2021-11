U2, in arrivo la versione deluxe di ‘Achtung Baby’

Gli U2 hanno annunciato un’edizione deluxe di Achtung Baby, in arrivo in tempo per festeggiare il trentesimo anniversario dell’uscita del disco. L’album verrà ripubblicato in vinile (il 19 novembre) e in streaming (il 3 dicembre), una versione estesa che conterrà 50 tracce, tra cui 22 brani mai distribuiti in digitale.

In più, la band ha collaborato con l’artista francese Thierry Noir (il primo a dipingere sul muro di Berlino) per un’installazione negli Hansa Studios di Kreuzberg, lo studio berlinese dove è stato registrato l’album. All’epoca dell’uscita, la band aveva chiesto a Noir di dipingere una serie di auto Trabant (poi inserite nell’artwork del disco): l’artista ha fatto la stessa cosa per l’installazione, che prevede anche un murale esclusivo dipinto su una sezione del muro di Berlino. Il cofano della nuova Trabant verrà messo all’asta il 9 dicembre, il ricavato andrà al Berlin Institute for Sound and Music.

Trent’anni fa Bono aveva definito Acthung Baby come «il suono di quattro uomini che abbattono il Joshua Tree». Dal disco, premiato ai Grammy come Best Rock Performance, sono stati estratti i singoli The Fly, Mysterious Ways, One, Even Better Than The Real Thing e Who’s Gonna Ride Your Wild Horses.

Oltre all’edizione deluxe e all’installazione a Berlino, la band festeggerà il trentesimo compleanno dell’album con una serie di interviste esclusive (ai membri della band e ai collaboratori Daniel Lanois, Flood e Anton Corbijn) che verranno trasmesse su U2 X-Radio, il canale della band su SiriusXM.