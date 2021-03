U2, i concerti storici della band arrivano su YouTube

«È emozionante essere di nuovo in viaggio, abbracciare, seppur virtualmente, tutti i nostri fan», dicono gli U2 di The Virtual Road, la serie di concerti che verranno pubblicati sul canale YouTube della band. Si tratta di live storici, tra i più importanti di tutta la carriera band, registrati tra il 1983 e il 2015 e in tre casi su quattro mai pubblicati in digitale. Ogni live avrà uno speciale opening act, performance registrate nel corso degli ultimi mesi da artisti emergenti come Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Carla Morrison e Feu! Chatterton.

Si parte il 17 marzo, il giorno di San Patrizio, con U2 Go Home: Live From Slane Castle, il concerto del primo settembre 2001 a vent’anni dalla prima esibizione della band sul posto. Poi sarà la volta di Live At Red Rocks, registrato il 5 giugno del 1983 durante il tour di War, e di Popmart: Live From Mexico City’ del 1997. Infine, iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris, andato in scena a meno di un mese dagli attacchi terroristici di dicembre 2015.

«I quattro concerti di The Virtual Road sono i più memorabili e iconici della storia ella band», ha detto il direttore di YouTube Music Dan Chalmers. «Siamo orgogliosi di fornire una piattaforma alla band che è arrivata a incarnare l’esperienza definitiva della musica dal vivo». I video saranno disponibili solo per 48 ore, in esclusiva sul canale YouTube degli U2.