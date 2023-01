U2, è ufficiale: l’album ‘Songs of Surrender’ uscirà il 17 marzo

Un nuovo album. O meglio, un album di vecchie canzoni degli U2 re-immaginate. È così che la band irlandese ha presentato oggi Songs of Surrender. Il disco uscirà il 17 marzo e conterrà 40 canzoni.

Come già annunciato da Bono, l’album è legato al suo libro Surrender (di cui abbiamo scritto qui), una sorta di autobiografia attraverso 40 canzoni degli U2. E 40 sono anche i pezzi contenuti in Songs of Surrender riproposti in versione «re-imamginata e ri-registrata».

In questo trailer dell’album c’è un assaggio di Beautiful Day.

The Edge ne ha scritto di recente in una lettera spedita a poche persone che ha fatto il giro del web e in cui descrive le interpretazioni come intime e contenenti almeno in alcuni casi nuovi accordi e nuove parti di testo per adattarsi ai tempi e a quel che sono diventati gli U2.