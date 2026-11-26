A quasi 25 anni dal Super Bowl del 2002, quando resero omaggio alle vittime dell’11 settembre, gli U2 sono tornati a suonare durante l’intervallo di una partita della NFL. Mercoledì 25 novembre, davanti a oltre 70 mila spettatori al SoFi Stadium di Inglewood, in California, Bono e soci si sono esibiti durante la sfida tra Green Bay Packers e Los Angeles Rams, la prima nella storia della NFL alla vigilia del Giorno del Ringraziamento, trasmessa su Netflix.

U2 at the Packers vs Rams Game | Halftime Show | FULL VIDEO

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Dopo l’introduzione corale sulle note di I Still Haven’t Found What I’m Looking For, i quattro, vestiti di nero e marrone scuro, hanno attaccato con Sunday Bloody Sunday, intrecciata a un frammento di Stop! In the Name of Love delle Supremes, con le Womack Sisters.

Il momento più toccante è arrivato con Torn, unico brano in scaletta tratto dal nuovo album Carnaval de Luz. Mentre l’immagine di Dolly Parton appariva su tre giganteschi teli semitrasparenti, Bono duettava con la voce registrata della cantante, morta ad agosto all’età di 80 anni. Il brano contiene l’ultima registrazione vocale della star del country, risalente a giugno. «Quando si è ammalata, si è alzata dal letto per cantare questa canzone. E si sente. Adesso non riesco nemmeno ad ascoltarla», aveva raccontato Bono a Rolling Stone.

A raccogliere le ultime note di Torn è stato l’inconfondibile riff di The Edge di Where the Streets Have No Name. Gran finale con Pride (In the Name of Love), il ritorno delle Womack Sisters e il coro che circondava il palco. Dieci minuti per condensare cinque decenni di musica, a pochi mesi dal ritorno negli stadi con il tour mondiale The Greatest Show on Earth, al via il 23 febbraio 2027 da Città del Messico.