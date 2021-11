U2, ascolta la nuova ‘Your Song Saved My Life’

Gli U2 hanno pubblicato la loro prima canzone da due anni a questa parte, se non si conta il pezzo di Bono e The Edge con Martin Garrix We Are the People, inno di Euro 2020. L’ultimo singolo degli irlandesi è infatti Ahimsa del 2019, in collaborazione con A.R. Rahman.

L’inedito della band irlandese s’intitola Your Song Saved My Life e fa parte della colonna sonora del film d’animazione Sing 2 in cui il gruppo di animali guidati dal koala Buster Moon devono convincere il vecchio leone e leggenda del rock ritiratasi dalle scene Clay Calloway a tornare a esibirsi. Nel film originale Bono dà voce a Calloway, che in Italia è doppiato da Zucchero.

La ballata richiama lo spirito della lista che Bono ha compilato per Rolling Stone delle 60 canzoni che gli hanno cambiato la vita (la trovate qui). “La tua canzone mi ha salvato la vita”, canta Bono, “non la canto per tirare a campare, ascoltami quando lo dico, la canto per sopravvivere”.

Your Song Saved My Life è presente nei titoli di coda del film. Nella colonna sonora ci sono pezzi noti degli U2 come Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of e Where the Streets Have No Name interpretati dal cast che nell’originale conta Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Egerton. L’album uscirà il 17 dicembre.

Qui il trailer ufficiale di Sing 2:

Gli U2 hanno presentato in anteprima Your Song Saved My Life su TikTok, dove sono sbarcati un paio di giorni fa col loro account ufficiale: