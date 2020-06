U2, ascolta la cover di ‘Beautiful Day’ con Chris Martin

Durante la diretta di “Dear Class of 2020”, la cerimonia virtuale trasmessa su YouTube per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno accademico americano, Chris Martin e altri artisti hanno presentato una cover di Beautiful Day degli U2. Il pezzo, prodotto da Finneas – fratello e collaboratore di Billie Eilish – è stato cantato anche da Camila Cabello, Noah Cyrus, Tove Lo, Ty Dolla $ign, Leon Bridges, Cyntha Erivo, Ben Platt e Khalid, ed è stato presentato da Bono, che ne ha approfittato per parlare di quello che sta succedendo in America in questi giorni.

«In quanto Irlandese, ho sempre pensato che l’America non fosse solo un paese, ma un’idea, un sogno che appartiene a tutto il mondo», ha detto Bono. «Negli ultimi tempi il mondo ha capito che l’America è un’idea che non appartiene nemmeno a molti americani. E per gli afroamericani, la torcia della Statua della Libertà è tutto meno che un segno di speranza».

«Quando gli U2 hanno registrato Beautiful Day, su Dublino c’erano nuvole di tempesta e le cose non andavano come dovevano. Ma la canzone non descriveva quello che stava succedendo, era una preghiera che parlava di dove potevamo arrivare. Adesso sappiamo che l’America è ancora una canzone da scrivere. È un’idea folle, e forse lo è ancora di più pensare che sarà la Classe 2020 a realizzarla».