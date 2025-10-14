Tyler, The Creator torna in Italia, annunciata una data a Milano

Segnatevi la data, cerchiatela, evidenziatela, mettetevi un promemoria sul cellulare: Tyler, The Creator sta tornando nel nostro Paese. A poco più di un anno di distanza dalla sua ultima esibizione, l’artista americano è pronto a riabbracciare l’Italia, sempre a Milano, martedì 25 agosto 2026. Rispetto all’ultimo tour, legato a Chromakopia, sarà l’occasione per ascoltare dalla prima volta dal vivo Don’t Tap The Glass, uscito a sorpresa lo scorso 21 luglio.

Rolling Stone Italia è fieramente media partner per la data di Tyler, The Creator prodotta da Vivo Concerti e che si terrà a Fiera Milano Live.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 11. Mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 21 ottobre 2025 alle ore 11.