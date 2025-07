Tyler, The Creator ha pubblicato il nuovo album ‘Don’t Tap The Glass’

È successo tutto talmente in fretta che i fan di Tyler, The Creator saranno ancora in stato confusionale. Annunciato nel weekend a meno di un anno di distanza da Chromakopia, e presentato con un’installazione all’esterno della venue dove si è esibito a Brooklyn domenica, il nuovo album di Tyler Don’t Tap The Glass è già tra noi.

Don’t Tap The Glass è il nono album in studio del rapper di Los Angeles. 10 tracce, per mezz’ora di musica, con unico featuring Pharrell. Il musicista l’ha così presentato: «Made for body movement».

Anche Don’t Tap The Glass come il precedente Chromakopia non ha rispettato la regola dei due anni di distanza tra le singole pubblicazioni con cui Tyler aveva abituato i suoi fan. Ma, a ben vedere, potrebbe essere invece tutto come d’abitudine. Chromakopia è arrivato a noi con un anno di ritardo, come Tyler ha fatto notare alla sua uscita scusandosi coi fan, e questa release così “frettolosa” potrebbe far pensare che Don’t Tap The Glass fosse già stato programmato per rispettare la consueta deadline dei due anni.

Tyler in questo momento è nel pieno del tour di Chromakopia che raggiungerà nei prossimi mesi Canada, Stati Uniti, Oceania e Asia.