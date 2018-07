Tyler, The Creator a Parigi con ASAP Rocky nel nuovo video

Tyler, The Creator e ASAP Rocky sono di nuovo insieme in un video, Potato Salad. La clip è ambientata a Parigi, proprio sotto la Tour Eiffel, e verso la fine spunta fuori anche Jaden Smith, rapper e attore alle prime armi, oltre che figlio di Will Smith. La base del brano è fornita da Knock Knock, un pezzo del 2003 prodotto da Kanye West e Missy Elliott e cantato dalla voce RnB di Monica.

Le immagini fanno parte in realtà di un video molto più lungo, circa 48 minuti, caricato sul sito dell’agenzia creativa AWGE (di proprietà di Rocky) con il nome di AWGE DVD Vol. 3. Non è certo la prima volta che Tyler e Rocky collaborano, soprattutto per via dell’amicizia che lega i due rapper nella vita di tutti i giorni.

Non è tutto, perché pare che un nuovo progetto a quattro mani, a nome WANGSAP, stia per nascere. A fine video infatti appare la scritta “Coming Soon”.