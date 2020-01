TY1, è uscito il video di ‘Sciacalli’ con Noyz Narcos e Speranza

TY1 – all’anagrafe Gianluca Cranco, uno dei produttori più importanti della scena rap italiana – ha pubblicato il video di Sciacalli, il singolo in collaborazione con Noyz Narcos e Speranza. Il video, girato tutto di notte, è diretto, crudo e oscuro, esattamente come il testo di Noyz e Speranza, un mostro sacro del rap e uno dei nomi più interessanti degli ultimi anni di nuovo insieme in un singolo dopo Mattoni di Night Skinny.

«Lavorare con Noyz e Speranza è motivo di grande orgoglio e soddisfazione», ha detto TY1. «La forza di Sciacalli è da ricercare nella sua spontaneità. Per la prima volta non ho modificato la struttura del pezzo, è nato così come lo sentite, rimanendo fedele alla prima incisione. La strofa di Speranza si è legata talmente bene a quella di Noyz che non c’è stata alcuna necessità di modificare la costruzione del brano». Potete vedere il video in cima all’articolo.