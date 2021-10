Tutto quello che c’è da sapere su Linecheck 2021

Il Linecheck Music Meeting and Festival, la più importante music conference italiana, si terrà dal 23 al 25 novembre a BASE, a Milano, e in altre sei città europee. Durante il festival ci saranno oltre 60 panel e 250 speaker. E al centro ci sarà la Germania – che sarà il Paese ospite di questa edizione, dopo Canada e Regno Unito – con cui sarà organizzata parte della programmazione.

L’edizione sarà supportata dal Consolato Generale Della Repubblica Federale Di Germania, dall’Iniziative Musik (l’agenzia tedesca per sviluppo ed export per artisti e aziende musicali), dal Goethe-Institut Milano e dall’AHK Italien (Camera di Commercio Italo-Germanica). Lo scopo è diffondere le grandi e interessanti soprese della musica tedesca, che vanno dalla musica classica all’elettronica e al rap bilingue italo-tedesco.

Tra gli ospiti ci saranno molti professionisti del settore: dirigenti di etichette discografiche di tutta Europa, artisti, giornalisti e ricercatori, manager. Oltre a panel e sessioni di networking ci saranno show diurni e serali a BASE Milano – quartier generale fisico dell’evento – e show trasmessi in streaming su LineCheck.it direttamente da città tedesche come Amburgo e Berlino. In line-up ci sono Dena, musicista di origine bulgara basata a Berlino che suonerà a Milano; i Lipsia Warm Graves in diretta da Berlino; Pufuleti, rapper tedesco di origine siciliana in collegamento da Amburgo.

Infine, Linecheck è anche parte della rete globale Keychange, il più ampio programma al mondo sulla gender equality che si pone come obiettivo la ricostruzione totale dell’industria musicale in termini di parità di genere. Linecheck sarà anche quest’anno main content partner della Milano Music Week, in programma dal 22 al 28 novembre 2021.

Tutti i contenuti che si svolgeranno tra BASE Milano e le altre venue europee saranno trasmessi in streaming a pagamento su LineCheck.it, grazie a una piattaforma digitale sviluppata in diversi canali continui ciascuno dei quali disporrà di un player per le dirette streaming, di chat per l’interazione tra delegates e domande agli speaker, nonché di un database contenente tutti i delegati per facilitare il networking.