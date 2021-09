Tutto quello che c’è da sapere su JAZZMI 2021

200 eventi diffusi in 60 spazi, più di 400 artisti coinvolti, più i soliti progetti speciali, laboratori e proiezioni. È il programma della sesta edizione di JAZZMI, il festival milanese dedicato al mondo del jazz, che quest’anno torna per portare «energia e speranza» nei teatri, nei club e nelle strade della città.

In attesa dell’allargamento delle capienze delle sale concerto, il festival ha presentato il programma completo dell’edizione 2021. È un ritorno a pieno ritmo che porterà sui palchi grandi nomi della musica italiana (Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Alex Britti, Fabrizio Bosso), talenti internazionali (Theon Cross, Theo Croker) e giovani da tenere d’occhio (Studio Murena, Joel Ross).

Un’edizione molto ricca, organizzata «con la convinzione che la musica dal vivo e la cultura possano continuare ad avere effetti terapeutici per affrontare le sfide della quotidianità e produrre gioia e partecipazione» e per rappresentare «il ritratto di un settore professionale che si è rimboccato le maniche per tornare ai live».

Il festival è un progetto di Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Teatro Milano, in collaborazione con Blue Note Milano, l’assessorato alla cultura della città e il Ministero della Cultura. La direzione artistica è di Luciano Linzi e Titti Santini.

JAZZMI 2021 si svolgerà attorno a due poli principali, Triennale Milano Teatro e il Blue Note, ma coinvolgerà tutta la città, dalla Casa degli Artisti al Volvo Studio, da Made in Corvetto alla Loggia dei Mercanti, fino a Villa Necchi e molti altri luoghi, così da coprire l’intera città. Anche in questa edizione non mancheranno gli eventi gratuiti. Quest’anno sono più di ottanta, organizzati con la collaborazione di diverse associazioni e cittadini, che porteranno il jazz nei comuni di San Donato Milanese, Trezzano sul Naviglio, Carugate e Buccinasco.

Infine, un progetto special costruito attorno alla “circle line” di Milano, AbbracciaMI, che permetterà al pubblico di visitare venti quartieri accompagnati dalla Mefisto Brass Band, una jazz band in bicicletta.

JAZZMI 2021 si terrà dal 21 al 31 ottobre. Come sempre, il programma completo è disponibile e in costante aggiornamento sul sito ufficiale e sull’app del festival.