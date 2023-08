«Tutti odiano i Nickelback»: guarda il trailer del documentario sulla band di Chad Kroeger

È stato pubblicato il trailer di un documentario sui Nickelback, intitolato Hate to Love: Nickelback. Potete vederlo qui:

Diretto da Leigh Brooks, il film esplorerà le origini della rock band canadese, il suo enorme successo negli anni 2000 e anche l’odio che la band ha ricevuto negli anni, nonostante molte canzoni in classifica, tanto da essere definita da molti come la «band più odiata del mondo». «Nessuno prende in mano una chitarra per essere la band più odiata del mondo», ha detto il chitarrista Ryan Peake in una scena. «Cerchiamo di riderci su. Alcune cose però fanno male», ha aggiunto il frontman Kroeger.

In effetti, la band ha per anni avuto la nomea di band che non piaceva nessuno, spesso schernita pubblicamente. Nonostante, appunto, i tanti successi.

«Eravamo agli American Music Awards per dare un un premio ai Def Leppard. Nel backstage, Joe Elliott e Phil Collen sono venuti da me e mi hanno detto: “Grazie davvero, amico”. “Per cosa?”, “Per aver raccolto il testimone da noi. Siamo stati a lungo la rock band più odiata del mondo, adesso il testimone è passato a voi”. Siamo in buona compagnia».

Il documentario sarà presentato al Toronto Film Festival. Questo invece è Those Days, singolo estratto dall’ultimo disco della band, Get Rollin’, uscito nel 2022: