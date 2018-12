Tutte le facce della creatività: adidas Originals x Santeria

Avevate per caso degli impegni, lo scorso weekend? Noi sì, parecchi. Ci siamo immersi nel progetto adidas Originals x Santeria, un calendario di incontri ed eventi speciali serratissimi, dal tardo pomeriggio fino al brunch della domenica. Tutti caratterizzati dalla musica e dalla creatività in generale.

Il workshop sulla grafica di Corrado Grilli, quello sulla produzione di Charlie Charles, la moda e lo stile con Roshelle e poi i live, alla scoperta della new attitude assieme a una valanga di nomi da tenere d’occhio, da Dutch Nazari a Tredici Pietro. Ad aprire le danze il discorso motivazionale di un padrino d’eccezione: Frah Quintale.

Tante occasioni per scoprire e conoscere meglio il mondo della musica di oggi. E chissà, magari un giorno farne parte attivamente. Tutte le serate strapiene, tutti i workshop sold-out: dal live di Giorgio Poi al live set del collettivo Ivreatronic. Una prova di forza per una proposta che si è immersa nella settimana più calda per la musica milanese.

Ma non è finita, i protagonisti della mostra Backstage Diaries, i giovani creativi Chilldays & Young Goats, hanno in cantiere una mega sorpresa nel flagship store adidas Originals dal 10 al 14 dicembre. Ci vediamo lì.