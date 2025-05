Trump vuole lanciare una «grande indagine» su Springsteen, Bono e Beyoncé

Il presidente degli Stati Uniti vuole lanciare una «grande indagine» su Bruce Springsteen, Bono e Beyoncé. Sì, avete letto bene.

A quanto pare rock e pop star sono l’ossessione di Donald Trump. Nei giorni scorsi aveva risposto piccato e minaccioso a quanto detto da Bruce Springsteen in concerto sull’amministrazione americana, definendolo un artista mediocre (certo Donald, certo). Era anche tornato senza alcun motivo a scrivere di Taylor Swift dicendo che da quando lui ne ha parlato male non è più «hot».

Ora sul suo social Truth, Trump ha preso di mira Springsteen, Beyoncé e, a sorpresa, Bono. A sorpresa perché l’argomento sono gli artisti americani che hanno appoggiato Kamala Harris nelle elezioni presidenziali del 2024 e Bono non è americano, né ha partecipato attivamente a comizi o iniziative elettorali.

«Quant’è stato pagato Bruce Springsteen da Kamala Harris per la sua mediocre performance durante la campagna per le elezioni presidenziali?», ha scritto Trump in un post pubblicato all’1:34 di notte. «Perché ha accettato quesi soldi se è un suo fan? Non si tratta forse di un contributo importante e illegale della campagna elettorale? E Beyoncé? Quanto hanno dato a Oprah e Bono?».

Non pago, il presidente degli Stati Uniti continua: «Chiederò un’indagine approfondita su questa vicenda. Ai candidati non è consentito pagare gli endorsement, cosa che invece Kamala ha fatto con la scusa di pagare momenti di intrattenimento. Si è trattato di uno sforzo molto costoso e disperato per aumentare artificialmente il suo scarso pubblico. Non è legale! Per questi “intrattenitori” non patriottici, si è trattato solo di un modo corrotto e illegittimo di far soldi con un sistema fallato».