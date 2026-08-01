Trump ha usato la musica di Bad Bunny per un video sulle deportazioni

L’amministrazione Trump ha condiviso uno dei suoi video di deportazione più assurdi di sempre. Giovedì, la pagina TikTok ufficiale della Casa Bianca ha utilizzato un frammento della canzone La Mudanza di Bad Bunny per celebrare le crudeli politiche migratorie di Donald Trump nel suo ultimo video di propaganda .

«Un applauso per Donald J Trump perché ha fatto un figurone», recita la scritta nel video, che scorre su spezzoni in cui il presidente appare trionfante, prima di passare a un montaggio di migranti fermati dall’Immigration and Customs Enforcement, altrimenti nota come ICE. Il testo è un riferimento al testo della canzone, in cui Bad Bunny si congratula e ringrazia i suoi genitori per averlo messo al mondo.

I rappresentanti di Bad Bunny non hanno risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone .

Non è la prima volta che gli account social ufficiali della Casa Bianca utilizzano la musica di un artista contro la sua volontà in video come questi. Da quando Trump si è insediato per il suo secondo mandato l’anno scorso, la sua amministrazione ha fatto ampio ricorso a questo tipo di video di propaganda, che mirano a fomentare l’ira dell’opinione pubblica e a minimizzare le politiche disumane in materia di immigrazione. Ma questo video è particolarmente fuori luogo, considerando il significato di La Mudanza e quanto Bad Bunny si sia espresso apertamente contro Trump e le sue politiche.

La Mudanza è infatti uno dei brani più politicizzati di Bad Bunny, tratto dal suo album Debí Tirar Más Fotos. La canzone e il relativo videoclip fanno riferimento a simboli e figure chiave del movimento indipendentista portoricano, dall’attivista Eugenio María de Hostos alla bandiera azzurra. Bad Bunny canta persino in spagnolo, in uno dei versi più provocatori del brano, «Hanno ucciso la gente perché sventolava la bandiera, ecco perché ora la porto ovunque», alludendo a un capitolo oscuro della storia del suo paese.

Naturalmente, Porto Rico è una colonia statunitense dal 1898 e l’isola ha a lungo dibattuto sul proprio status, soprattutto alla luce della disastrosa risposta degli Stati Uniti all’uragano Maria durante il primo mandato Trump.

Non è la prima volta che Benito usa la sua voce per parlare di immigrazione: «Prima di dire ringraziare Dio dirò “ICE fuori”. Non siamo selvaggi. Non siamo animali. Non siamo alieni. Siamo umani e siamo americani”, ha dichiarato durante il suo discorso ai Grammy Awards del 2026.

E durante la sua storica esibizione all’intervallo del Super Bowl ha ribadito questo concetto.