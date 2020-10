Trent Reznor e Billy Corgan parteciperanno al tributo in streaming per David Bowie

Mike Garson, storico pianista di David Bowie, ha organizzato un tributo virtuale dedicato al musicista – intitolato “A Bowie Celebration: Just For One Day!” – che andrà in onda il giorno del suo compleanno, l’8 gennaio 2021. Lo show ospiterà performance esclusive di Trent Reznor, Billy Corgan e altri artisti, tra cui Perry Farrell, Joe Elliott, Gavin Rossdale, l’attore Gary Oldman, Macy Gray, Ian Astbury, Lizzy Hale, Gail Ann Dorsey, Bernard Fowler, Corey Glover, Lena Hall e Judith Hill.

La band sarà composta fa musicisti che hanno suonato con Bowie nel corso della sua carriera, dal debutto fino a Blackstar. In particolare, ci saranno lo storico produttore Tony Visconti, i membri della sua ultima touring band – Garson, Dorsey, Earl Slick, Sterling Campbell, Gerry Leonard, Catherine Russell – e altri collaboratori come Zack Alford, Carlos Alomar, Kevin Armstrong, Alan Childs, Robin Clark, Emm Gryner, Omar Hakim, Clare Hirst, Erdal Kızılçay, Tim Lefebvre, Martha Mooke, Holly Palmer, Mark Plati, Carmine Rojas e Charlie Sexton.

«Abbiamo organizzato uno show straordinario con musicisti di talento che hanno collaborato in diversi periodi della carriera di David, insieme ad altri artisti dei generi più disparati», dice Garson in un comunicato. «Ascolteremo nuove interpretazioni delle sue canzoni, alcune con arrangiamenti mai sentiti prima».

I biglietti per lo streaming sono già in vendita, compresi diversi pacchetti VIP (che comprendono merchandising, accesso alle prove e al soundchack, una chiacchierata con i membri della band). Insieme a Garson, tra gli organizzatori ci sono anche i produttori Stacey Sher e Kerry Brown, e i Rolling Live Studios.