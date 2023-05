Tremate, è arrivata ‘Disco Paradise’ di Fedez, Annalisa e Articolo 31

Tremate, è arrivato Disco Paradise, il nuovo triangolo, pardon, il nuovo singolo estivo di Fedez. Lo schema è quello vincente degli ultimi anni. Se nell’estate 2021 Fedez cantava Mille con Achille Lauro e Orietta Berti e in quella del 2022 La dolce vita con Tananai e Mara Sattei, ora divide il pezzo con gli Articolo 31 dell’amico ritrovato J-Ax e di DJ Jad e con Annalisa.

Alla cantante di Mon amour è affidata la parte chiave della canzone, il ritornello melodico e rétro dentro cui ci sono mille altri ritornelli. È tutto molto anni ’80, citazione di Girls Just Want to Have Fun compresa, con echi degli immancabili anni ’60.

Scritta da Fedez, gli Articolo e Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Wlady (il fratello di Jad), la canzone pare fatta apposta per essere trasmessa da tutti i bagni italiani nell’ultima estate felice prima delle gare pubbliche per l’assegnazione delle licenze. Ecco cos’è la Disco Paradise: non il luogo ideale in cui fuggire dall’inverno del nostro malcontento o dal futuro incerto, ma il ballo in spiaggia con tre Mai Tai al prezzo di due prima dell’arrivo dei guastafeste della Commissione Europea.

Domani usciranno Pazza musica di Marco Mengoni ed Elodie e Parafulmini di Ernia con Bresh e Fabri Fibra, molti altri aspiranti tormentoni arriveranno (si dice anche dei Boomdabash con Paola & Chiara), ma Disco Paradise si candida ad essere il pezzo più trasmesso e ascoltato dell’estate in Italia. E non è ancora arrivato il video.

Non lo volete sentire? Fate le vacanze all’estero.