Tre sfumature di piano: Ludovico Einaudi, Chilly Gonzales e Dardust incantano Milano

Il pianoforte è molto più che un semplice insieme di tasti bianchi e neri, ma il portale di accesso a infiniti universi paralleli, come dimostrano alcuni dei prossimi concerti in programma a Milano. Tre pianisti, molto diversi tra loro per stile, età e background, declineranno a modo loro le virtù dello strumento.

Il primo è uno dei maestri del pianoforte per antonomasia: Ludovico Einaudi. Dopo essersi fatto conoscere in tutto il mondo grazie alle sue apprezzatissime composizioni, molte delle quali sono diventate le colonne sonore di film di culto come This is England o Nomadland, torna in città con una lunga serie di concerti teatrali: dall’1 al 18 dicembre il palcoscenico del Dal Verme sarà interamente suo.

Il secondo è un talento internazionale: Chilly Gonzales. Canadese trapiantato a Parigi, è amatissimo dai fan della musica elettronica e alternativa e vanta numerose collaborazioni con artisti come Feist, Jamie Lidell e i Daft Punk. Sarà al Teatro Lirico Giorgio Gaber il 6 dicembre, con uno spettacolo che potrebbe regalare grandi gioie a chi è dotato di un profondo spirito natalizio (il suo ultimo album del 2020, A Very Chilly Christmas, è decisamente a tema).

Ultimo ma non ultimo, Dardust: ormai definirlo pianista è riduttivo, perché come produttore è arrivato a firmare alcune delle più importanti hit italiane degli ultimi anni. Ma il piano, il suo primo amore, è ancora centrale nella sua produzione, tant’è che i suoi prossimi concerti per presentare l’album Duality si svolgeranno tutti in teatri sinfonici o sale da concerto. Quello milanese, non a caso, è previsto il 9 marzo 2023 nella Sala Verdi del Conservatorio.

