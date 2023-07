Travis Scott, The Weeknd e Bad Bunny hanno pubblicato un brano assieme

Cosa succede quando in un brano metti il trapper più seguito al mondo (che ha appena annunciato un live alle Piramidi di Giza), il cantante pop più di successo degli ultimi anni (The Idol a parte, verrebbe da dire), e il reggaetonero più amato di sempre (su Spotify è stato l’artista più ascoltato per il 2020, 2021, 2022)? Il risultato è K-Pop, il brano firmato da Travis Scott, The Weeknd e Bad Bunny che diventa il primo estratto da Utopia, l’album di Travis Scott – probabilmente il più atteso del 2023 – che dovrebbe uscire a giorni.

Non è la prima volta che Travis Scott e The Weeknd collaborano, era già successo in quattro brani (Power Is Power, Pray 4 Love, Wake Up, Skeletons), mentre è la prima occasione in cui l’artista portoricano divide una traccia con i due (se non consideriamo il remix che Scott ha fatto di Krippy Kush di Bad Bunny nel 2017). Tornando invece all’album di Scott, sia The Weeknd che Bad Bunny sono stati ‘paparazzati’ con la valigetta di Utopia, un simbolo che lascia intendere che la pubblicazione dell’album è oramai vicina. Sui social Scott ha scritto: «Tra qualche giorno alziamo il suono di una tacca».

Stando a quanto pubblicato da Flame, Abe e Benito sui loro social K-Pop sarà accompagnato da un videoclip in uscita nei prossimi giorni.