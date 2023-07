Travis Scott terrà un concerto alle Piramidi di Giza

80 mila persone che causano un presunto terremoto a Milano non erano abbastanza per il messia della trap americana, Travis Scott. Come non era abbastanza il concerto dentro Fortnite del 2020 visto in diretta da oltre 12 milioni di players (che su YouTube conta oltre 200 milioni di views). Travis voleva qualcosa di più. Qualcosa di più maestoso, imponente, storico. Magari le Piramidi d’Egitto, no?

Sarà forse nata così – giocando a chi la spara più alta – questa folle idea, ma sta di fatto che è diventata realtà: Travis Scott si esibirà alle Piramidi di Giza. La data scelta è quella del 28 luglio. L’occasione sarà la presentazione dell’atteso Utopia, il nuovo album del trapper a 5 anni dal successo mondiale di Astroworld. Utopia – di cui non c’è ancora una data ufficiale – dovrebbe uscire il prossimo 21 luglio stando a quanto rivelato da un cartellone pubblicitario affisso a Los Angeles in cui era presente una combinazione di numeri (07211). Per ora gli unici ad aver avuto l’onore di ascoltare il disco sono stati i giocatori della squadra di baseball degli Astros di Houston – città natale di Travis – prima di un match contro i Chicago Cubs.

I biglietti dell’evento sono in vendita sul sito di Travis Scott a 4000 sterline egiziane (circa 117 euro), con il pit a 6500 (circa 191 euro). Ma per chi trovasse difficoltà a fare una trasferta in Egitto ci sarà la possibilità di seguire l’evento via livestreaming. Su Instagram Travis Scott lo ha presentato così: «Utopia è ovunque tu sia». Abbiamo l’impressione che questo sarà solo l’inizio.