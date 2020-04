Travis Scott ha pubblicato su YouTube il suo concerto su Fortnite

Travis Scott ha pubblicato su YouTube il video integrale di Astronomical, la sua performance “digitale” su Fortnite, il popolare videogioco battle royale sviluppato da Epic Games. L’evento – che è stato ripetuto varie volte nello scorso weekend – è stato un successo, e con i suoi 12 milioni di utenti connessi contemporaneamente ha superato il record che prima apparteneva a Marshmellow.

La performance è ora disponibile per tutti su YouTube. In scaletta Sicko Mode, Highest in the Room, Goosebumps, Stargazing e The Scotts, il nuovo singolo in collaborazione con Kid Cudi.