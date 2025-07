Travis Scott ha pubblicato ‘Jackboys 2’

Travis Scott e la sua etichetta Cactus Jack hanno pubblicato il secondo capitolo dell’album compilation Jackboys, di cui il primo capitolo era arrivato nel 2019. Il disco è disponibile dalla giornata di oggi, e la release era stata annunciata proprio da Scott qualche ora fa sui suoi canali social.

L’uscita era attesa, soprattutto considerando i nomi coinvolti tra le collaborazioni del primo disco: Rosalía, Don Toliver, Quavo, Offset e Young Thug per dirne alcuni. Don Toliver lo ritroviamo anche nel secondo capitolo. Oltre a lui, nei brani collaborativi spuntano Sheck Wes, SoFaygo, Wallie the Sensei. Non solo: pe ila realizzazione dei disco sono stati coinvolti anche nomi come GloRilla, Tyla, Vybz Kartel, 21 Savage, Kodak Black, SahBabii e Waka Flocka Flame.

Che qualcosa si stesse muovendo sul fronte Jackboys era stato chiaro questa settimana, quando Travis Scott aveva pubblicato come teaser il brano 2000 Excursion.

JACKBOYS & TRAVIS SCOTT - 2000 EXCURSION

Ecco la tracklist completa del disco, che contiene 17 tracce:

JB2 Radio

Champain&Vacay (con Don Toliver)

2000 Excursion (con Sheck Wes e Don Toliver)

Kick Out

Dumbo

MM3

Velour (con Sheck Wes)

Contest (con SoFaygo)

ILMB

Where Was You

No Comments (di Don Toliver)

Beep Beep

PBT

Shyne

Outside

Can’t Stop (con Willie the Sensei)

Florida Flow