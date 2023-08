Travis Scott ha portato Kanye West a Roma: i video del live

L’aveva annunciato una settimana fa, mandando i fan in delirio: il primo live dopo l’uscita di Utopia, il suo nuovo disco, Travis Scott l’avrebbe fatto al Circo Massimo di Roma. E ora, una settimana dopo, mentre il concerto è in corso, il primo, grande, ospite di una serata che si preannunciava piena di colpi di scena. Travis Scott ha portato sul palco Kanye West: «There is no Utopia without Kanye West, there is no Travis Scott without Kanye West, there is no Rome without Kanye West», dice il rapper mentre i due sono in scena a sigillare un rapporto non solo lavorativo che dura da anni.

Ecco qualche video della serata:

this was epic, Travis Scott just surprised everyone at the Utopia Rome, Italy performance with Kanye West 🤯 pic.twitter.com/g68NGNZuD0 — SOUND (@itsavibe) August 7, 2023

TRAVIS & KANYE ON STAGE 🐐🐐 pic.twitter.com/NJDDM0Ddgn — TRAVIS SCOTT FANS 🔥 (@LaflameScott) August 7, 2023

Il live è in streaming sul sito di Travis Scott per la cifra di 15 dollari.