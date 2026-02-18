Travis Scott ha annunciato una data in Italia

Storie

«Siete un pubblico magnifico, anzi munifico»: il boom dei concerti in Italia

Avete l’impressione che sempre più gente vada ai concerti? Lo conferma il report Siae relativo a presenze e incassi nel 2023. Il settore non era tanto ricco nemmeno prima della pandemia. C’è uno scollamento tra streaming e live. Harry Styles guida la top 10 degli show con più spettatori