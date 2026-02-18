Travis Scott ha annunciato una data in Italia

I rumor alla fine sono stati confermati: Travis Scott tornerà in Italia. Il rapper di Houston farà parte dell’imponente line-up dell’Hellwatt Festival che, a luglio, vedrà arrivare alla RCF Arena di Reggio Emilia artisti come Kanye West, Swedish House Mafia, Wiz Khalifa, Martin Garrix, Ice Spice e molti altri.
Sarà un ritorno per il rapper dopo le date a Milano e Roma degli scorsi anni.
Travis Scott si esibirà venerdì 17 luglio. Le prevendite del concerto apriranno lunedì 23 febbraio alle ore 16.