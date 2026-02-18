 Travis Scott ha annunciato una data in Italia | Rolling Stone Italia
back in town

Travis Scott ha annunciato una data in Italia

Il rapper si esibirà all'interno dell'Hellwatt Festival. Tutte le info

di
Travis Scott ha annunciato una data in Italia

Travis Scott

Foto: Press via Hellwatt Festival / Parole & Dintorni

I rumor alla fine sono stati confermati: Travis Scott tornerà in Italia. Il rapper di Houston farà parte dell’imponente line-up dell’Hellwatt Festival che, a luglio, vedrà arrivare alla RCF Arena di Reggio Emilia artisti come Kanye West, Swedish House Mafia, Wiz Khalifa, Martin Garrix, Ice Spice e molti altri.

Sarà un ritorno per il rapper dopo le date a Milano e Roma degli scorsi anni.

Travis Scott si esibirà venerdì 17 luglio. Le prevendite del concerto apriranno lunedì 23 febbraio alle ore 16.

  • Rolling Stone Digital Cover foo
  • Rolling Stone Magazine foo