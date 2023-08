Travis Scott ha annunciato un concerto a Roma per la prossima settimana

E così all’improvviso in un giorno d’agosto Travis Scott ha annunciato a sorpresa un concerto al Circo Massimo di Roma per la prossima settimana. Dopo aver preso un clamoroso due di picche per in Egitto per uno show previsto alle Piramidi di Giza (annunciato, confermato e poi annullato per proteste), il trapper americano ha continuato la sua ricerca di località legate a civiltà antiche scegliendo così i Romani.

In un primo momento si era vociferato di un live a Pompei – che riportava alla mente il celebre concerto dei Pink Floyd -, ma l’opzione finale è invece ricaduta sul Circo Massimo, in perfetta linea con Circus Maximus, brano del suo nuovo album Utopia nonché titolo del film presentato dall’artista nei cinema americani in questi giorni.

Il concerto si terrà lunedì 7 agosto e sarà la seconda data – a stretto giro – di Travis in Italia dopo quella del 30 giugno a Milano (di cui vi abbiamo parlato qui). Sarà però la prima mondiale del nuovo disco ‘Utopia’.

I biglietti saranno disponibili in prevendita MyLiveNation mercoledì 2 agosto su livenation.it. La vendita libera partirà invece giovedì 3.