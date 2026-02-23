Travis Scott, ecco i prezzi dei biglietti per il concerto a Reggio Emilia

Si aprono alle ore 16 di oggi le prevendite per il concerto di Travis Scott all’Hellwatt Festival di venerdì 17 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia. I prezzi dei biglietti vanno dai 99 euro più commissioni per le Green e Blue Zone, ovvero le zone più lontane dal palco, ai 659 euro più commissioni per il Vip Village che dà diritto a parcheggio privato nell’area riservata dietro il palco, ingresso dedicato, accesso al Vip Village con vista esclusiva, open bar, open buffet e altri servizi.

È prevista anche l’opzione di Live Nation chiamata Early Entry: pagando un supplemento si entra 15 minuti prima del regolare orario di apertura porte, avendo così più possibilità di stare più vicini al palco rispetto a chi entrerà un quarto d’ora dopo. Per le citate Green e Blue Zone e per le Orange e Yellow Zone, vale a dire i settori intermedi, il supplemento è di 10 euro. Se si vuole biglietto Early Entry per il Red Pit, quello più vicino al palco dove ci sarà la corsa per posizionarsi meglio, il prezzo passa da 199 euro più commissioni a 279 euro più commissioni, ovvero 80 euro in più.

Il concerto di Travis Scott sarà preceduto dal pre-party e seguito dall’afterparty nell’Iren Green Park (il boulevard della RCF Arena) curati da Zamna Festival.

Ecco i prezzi di tutte le categorie di biglietti:

Blue Zone – Standard 99 euro + commissioni

Blue Zone – Early Entry 109 euro + commissioni

Green Zone – Standard 99 euro + commissioni

Green Zone – Early Entry 109 euro + commissioni

Orange Zone – Standard 169 euro + commissioni

Orange Zone – Early Entry 179 euro + commissioni

Yellow Zone – Standard 169 euro + commissioni

Yellow Zone – Early Entry 179 euro + commissioni

Red Pit – Standard 199 euro + commissioni

Red Pit – Early Entry 279 euro + commissioni

VIP Village 659 euro + commissioni

L’Hellwatt Festival si svolgerà in cinque giornate dal 4 al 18 luglio 2026. Sabato 4 luglio sono attesi Offset, Ice Spice, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa, Poison Beatz, Baby Gang, Lost Frequencies, Martin Garrix. Domenica 5 luglio ci saranno Chainsmokers, Rita Ora, Ozuna, Nicky Jam, Lolita, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Shake. Sabato 11 luglio sarà la volta di Benny Benassi, Clean Bandit, Alok, Swedish House Mafia. Il giorno dopo Travis Scott, sabato 18 luglio, ci sarà Kanye West/Ye, per il quale sono ancora disponibili biglietti.