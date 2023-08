Travis Scott è salito sul palco di Drake, «una cosa che non vedrete più»: i video

Fuori 21 Savage, dentro Travis Scott. È successo martedì e mercoledì sera alla Rodgers Arena di Vancouver, in Canada, in due tappe del tour di Drake. È la prima volta che i due si esibiscono assieme dai tempi della tragedia dell’Astroworld.

Scott ha sostituito a sorpresa, o quasi, il co-protagonista dell’It’s All a Blur Tour, ovvero 21 Savage, che non ha potuto partecipare alla parte canadese del tour a causa di problemi col visto. Scott era stato notato nei giorni precedenti nella British Columbia, girava quindi la voce secondo cui avrebbe potuto sostituire 21 Savage così come a Toronto è salito sul palco J. Cole.

«Ascoltate, ho una brutta notizia», ha detto Drake martedì nell’introdurre l’amico, «21 Savage non è potuto entrare in Canada e mi scuso dal profondo del cuore. Ma per tua fortuna, Vancouver, per tua fortuna c’è un fratello qui che ti ama quasi quanto ti amo io ed è venuto fin qui per te, stasera. E questa sarà l’unica volta che lo potrete vedere in questo tour, quindi è meglio che facciate un bel po’ di rumore, cazzo».

Scott è entrato in scena dalle gradinate e ha fatto con Drake Meltdown e Sicko Mode.

Durante lo show, a cui ha presenziato anche Lil Yachty, Drake ha regalato una costosa Hermès Birkin a una fan, premiata per avere cantato tutto il tempo. Il rapper ha chiesto alla sicurezza di scortarla a fine concerto affinché non venisse rapinata.

Non è stata in realtà «l’unica volta che lo potrete vedere in questo tour». A Vancouver, Scott è apparso anche mercoledì 30 agosto. Il concerto di ieri sera era previsto inizialmente lunedì 28 ed è stato rimandato di due giorni all’ultimo momento. L’annuncio della Rogers Arena è arrivato solo un paio d’ore prima dell’inizio dello show, creando ovviamente sconcerto e malumore tra i tantissimi che erano già sul posto. La causa: «Problemi con un videoschermo appena installato».

