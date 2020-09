Trapianto riuscito per Claudio Golinelli, il bassista di Vasco

Buone notizie per i fan di Vasco e per quelli dello stesso Claudio Golinelli, bassista del rocker di Zocca conosciuto come il ‘Gallo’. Operato a Bologna per un trapianto di fegato, il primo bollettino è buono: «L’intervento è andato bene, i parametri vitali sono soddisfacenti. Le funzioni del nuovo fegato sono buone e per ora non sono emersi problemi particolari. È un buon inizio», si legge sulla sua pagina Facebook.

69 anni, Golinelli soffre da tempo di problemi di salute. Nel 2008 gli era stato diagnosticato un tumore al fegato. Doveva esibirsi proprio venerdì sera con la sua Gallo Band a Priverno (Latina), quando è arrivata la chiamata dell’ospedale che gli comunicava che avrebbe potuto sottoporsi al trapianto. E così è successo, al Policlinico Sant’Orsola. Sono arrivati, ovviamente, anche gli auguri di Vasco: «Forza Gallo, siamo tutti con te!», ha scritto su Instagram. Ci uniamo a lui nell’augurare al musicista pronta ripresa.