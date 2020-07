Tranquilli, il nuovo album di Rihanna si farà

Del nuovo disco di Rihanna si parla da oltre 4 anni, ma niente. Solo qualche dichiarazione qua e là e un perenne coming soon che ha reso la questione quasi comica agli occhi dei fan, tanto che molti non ci credono più. E invece Rihanna ha assicurato che la nuova musica è in arrivo, dicendo di essere “sempre al lavoro” sulla scrittura di nuovo materiale. «Sto sempre lavorando sulla musica e quando sarò pronta a metterla in scena nel modo in cui voglio uscirà», ha detto. «Non rimarrete delusi».

«Di sicuro non la farò uscire solo perché le persone vogliono», ha aggiunto. Rihanna ha anche parlato del recente quindicesimo anniversario del suo singolo d’esordio Pon de Replay: «Sono grata di essere ancora qui e di potermi esprimere attraverso altre iniziative. È stato bellissimo». Non resta dunque che aspettare (ancora).