Tragedia al raduno dei fan di Elisa: muore una donna di 35 anni

Una donna di 35 anni è morta dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco durante il raduno del fan club di Elisa, organizzato sabato 14 novembre all’Estragon Club di Bologna. L’episodio è avvenuto intorno alle 20, circa un’ora prima dell’inizio del concerto. L’evento, al quale stavano partecipando circa mille persone, è stato annullato.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava nelle prime file, vicino al palco, quando ha accusato un malore. I sanitari sono intervenuti per prestarle soccorso e l’hanno trasportata in ambulanza verso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, nel trasporto la donna avrebbe avuto un arresto cardiaco per cui non ci sarebbe stato niente da fare.

A comunicare la notizia è stata la stessa Elisa, salita sul palco visibilmente commossa: «Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta».

Anche l’organizzazione dell’Estragon Club ha diffuso un messaggio sui social per esprimere il proprio cordoglio: «Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene».

Elisa ha poi scritto su Instagram: «I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto oggi»·