Tragedia al concerto dei Morbid Angel in Illinois: crolla il tetto del teatro

Poco prima che i Morbid Angel si esibissero all’Apollo Theatre di Belvidere, Illinois, venerdì sera (31 marzo), il tetto del locale è crollato, uccidendo una persona e ferendone almeno altre 28, cinque delle quali gravemente. Ne dà notizia il New York Times.

La capienza della venue è di circa 1.500 persone, ma, secondo il dipartimento di polizia di Belvidere, erano in 260 persone all’interno del locale quando si è verificato l’incidente mentre un forte maltempo si abbatteva sulla zona. Stando alla ricostruzione del capo dei vigili del fuoco di Belvidere, Shawn Schadle, il tetto sarebbe crollato 10 minuti dopo l’avviso di tornado diffuso dal Servizio meteorologico nazionale.

Una persona che si trovava all’interno della struttura quando si è consumata la tragedia ha raccontato a Rockford Scanner: “È accaduto tra i set. La prima band aveva appena suonato. La gente stava uscendo a fumare. E poi tutta la gente è tornata dentro di corsa, perché la pioggia aveva iniziato a cadere molto forte. Poi all’improvviso la porta da cui erano usciti oscillava avanti e indietro, sbattendo violentemente. Non c’era più elettricità nell’edificio e il tetto si è accartocciato sul pubblico nella zona anteriore – davanti, dietro e sul palco. Quando è crollato mi ha spinto verso l’uscita. Sono strisciato fuori da un buco attraverso la porta e sono scappato senza un graffio; non so come ho fatto. Ma ci sono sicuramente vittime e un sacco di persone ferite gravemente. È terribile”.

Secondo la pagina Facebook ufficiale del locale, le porte dovevano aprirsi alle 18 CT e i Morbid Engel si sarebbe esibiti alle 21.40. Prima nell’ordine ci sarebbero stati Crypta, Skeletal Remains e Revocation.

I Morbid Angel hanno scritto sui social che lo show sarebbe stato cancellato “a causa di un tornado che ha colpito la sede e ha causato il crollo del tetto, sopra l’area di fronte al palco e del tendone. Chiediamo a chiunque sia ancora in viaggio di cercare riparo e stare al sicuro”, ha aggiunto la band. “Attualmente ci stiamo riparando sul posto e vogliamo estendere il nostro supporto e sperare che tutti allo spettacolo di stasera siano al sicuro.In questo momento il nostro obiettivo è assicurarci che tutti i presenti stasera stiano bene e tornino a casa sani e salvi”.