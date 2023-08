Tory Lanez è stato condannato a 10 anni di carcere per aver sparato a Megan Thee Stallion

Tory Lanez è stato condannato a 10 anni di carcere martedì, quasi otto mesi dopo essere stato dichiarato colpevole di aver sparato a Megan Thee Stallion (vero nome Megan Pete) a seguito di una discussione nel luglio 2020.

Lanez, il cui vero nome è Daystar Peterson, sarebbe stato originariamente condannato a gennaio di quest’anno, ma la sentenza è stata ritardata più volte dopo che Peterson ha assunto un nuovo consulente legale e ha tentato di ottenere un nuovo processo.

«Siamo rimasti delusi dalla sentenza e speravamo che il giudice avrebbe deciso per la libertà vigilata, ma Daystar manterrà la testa alta e continuerà a combattere», ha detto a Rolling Stone Ed Welbourn, uno degli avvocati di Peterson, dopo la lettura. Ha anche dichiarato che hanno intenzione di presentare ricorso.

Lo scorso dicembre Peterson è stato dichiarato colpevole di aggressione di primo grado con arma da fuoco, utilizzo di arma da fuoco con grave negligenza e possesso di arma nascosta in un veicolo. Il processo è stato molto pubblicizzato, con una significativa disinformazione che circolava online contro Pete. L’accusa aveva chiesto una condanna a 13 anni.

Martedì Lanez si è rivolto alla corte prima che il giudice emettesse la sua decisione, chiedendo clemenza e una condanna che gli avrebbe permesso di mettersi alla prova.

«Sono di fronte a te come padre di un bambino di sei anni che ha bisogno di me per crescere», ha detto Peterson al giudice David Herriford. «C’è stato questo malinteso sul fatto che io fossi un mostro senza rimorso. E semplicemente non è vero», ha aggiunto, osservando che non poteva entrare nei dettagli della serata su consiglio del suo consulente legale. «Quella notte erano tutti ubriachi, ho detto cose che non avrei dovuto dire. La vittima era una mia amica, ci tengo ancora a lei. Entrambi abbiamo perso la madre, ci sedevamo lì e bevevamo finché non ci sentivamo intorpiditi. Mi assumo la responsabilità di tutto ciò che ho fatto di sbagliato quella notte».

«Non credo nell’auto-aiuto. Ho un disturbo abituale, sto davvero solo cercando di essere una persona migliore. Se mi concederete questa possibilità, vi dimostrerò che questa scelta ha senso».

Dopo l’intervento di Peterson, il suo avvocato Jose Baez ha rilasciato le sue dichiarazioni finali alla corte, osservando che il caso riguardava «le opportunità» e chiedendo al giudice Herriford di emettere una sentenza che concedesse a Peterson un’altra possibilità.

Mentre Baez parlava, la squadra di difesa ha mostrato una presentazione sullo schermo dell’aula, raffigurante foto della madre di Peterson, screenshot di post sui social media di Megan e una lettera del figlio di Peterson al giudice. Hanno anche mostrato un video che ritrae varie cause di beneficenza e gli sforzi sostenuti da Peterson.

Quando il vice procuratore distrettuale Alexander Bott ha pronunciato le sue ultime parole prima della sentenza ha affermato che guardando la presentazione «ci siamo sentiti come se fossimo qui per un premio come uomo dell’anno».

«Siamo qui per un atroce atto di violenza che l’imputato ha commesso contro una donna indifesa”, ha sottolineato invece Bott. «Queste sono le azioni di un misogino e di un codardo».

Come aveva già fatto lunedì, Bott ha sollevato il tema della condotta di Peterson durante tutto il processo, come le accuse secondo cui Peterson si era offerto di pagare Megan e la sua ex amica Kelsey Harris per insabbiare il tutto. Peterson inoltre ha infranto l’ordine di protezione del tribunale.

Sebbene Pete non abbia partecipato alle udienze di condanna, ha presentato una dichiarazione scritta che i pubblici ministeri hanno letto in tribunale lunedì pomeriggio. «Faccio fatica ad essere presente. Dopo tutto quello che è successo, non riesco a tornare a essere nella stessa stanza con Tory», ha scritto Megan. «Ha pagato i blogger per diffondere informazioni false; ha trattato il mio trauma come uno scherzo quando avrei potuto essere morta. Ha incolpato il sistema, ha incolpato la stampa e ultimamente sta usando il suo trauma infantile per giustificare le sue azioni».

