Tornano le Destiny’s Child? Parla Kelly Rowland

Se la scorsa estate le Spice Girls si sono riunite per una serie di tour sold out negli stadi, la prossima girlband che potremmo rivedere insieme potrebbe essere quella formata da Michelle Williams, Kelly Rowland e Beyoncé: le Destiny’s Child.

Da tempo si parla di reunion per le 3 cantanti, che saltuariamente hanno comunque continuato a esibirsi insieme (l’ultima volta al Coachella del 2018). A commentare i rumors stavolta ci ha pensato Kelly Rowland, in una nuova intervista con ET: «Abbiamo fatto cose incredibili in passato, non so se il gruppo tornerà. Comunque non lo direi. Si può ancora fare qualche sorpresa al giorno d’oggi o bisogna dire tutto con largo anticipo?». Una frase che sembra voler far presagire un possibile comeback. La Rowland ha poi continuato: «I nostri fan sono sempre stati favolosi con noi. Vorrei fargli una sorpresa».

A parlare, qualche settimana fa, era stato il padre di Beyoncé, Matthew Knowles: «Spero davvero che le ragazze possano tornare insieme. Ma ci vuole del tempo, queste cose vanno preparate con largo anticipo».