Tornano i Roxy Music. La band di Bryan Ferry, che tre anni fa è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame, ha annunciato il primo tour dal 2011. Oltre al cantante, ci saranno Andy Mackay, Phil Manzanera e Paul Thompson.

Col tour del 2022 il gruppo festeggia il cinquantesimo anniversario della pubblicazione del primo, omonimo album (lo abbiamo inserito in questo elenco dei 20 dischi migliori del 1972). Venerdì proprio Roxy Music e For Your Pleasure saranno ristampati in vinile.

Nel 2014 Manzanera aveva detto a Rolling Stone che difficilmente avremmo rivisto i Roxy Music in tournée: «Non penso che faremo altri concerti. Il nostro lavoro è finito. È quel che ci siamo detti io e Andy alla fine del tour del 2011, guardandoci negli occhi: il nostro lavoro è finito».

La band si era è per una sera alla cerimonia per l’ingresso alla Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. In quell’occasione Ferry, Manzanera e Mackay avevano suonato sei canzoni (con Eddie Jobson). Non c’era purtroppo Brian Eno, musicista del gruppo nei primi anni di attività.

Nel 2022 sono previsti 10 concerti negli Stati Uniti e, almeno per ora, solo tre nel Regno Unito, il primo in Scozia e gli altri due in Inghilterra. Le date americane (tranne Boston) saranno aperte da St. Vincent. Ecco il calendario:

7/9 Scotiabank Arena – Toronto, Canada

9/9 Capital One Arena – Washington DC

12/9 Madison Square Garden – New York

15/9 Wells Fargo Center – Philadelphia

17/9 TD Garden – Boston

9/19 United Center – Chicago

21/9 Moody Center – Austin

23/9 American Airlines Center – Dallas

26/9 Chase Center – San Francisco

28/9 The Forum – Los Angeles

10/10 OVO Hydro – Glasgow, Scozia

12/10 AO Arena – Manchester, Inghilterra

14/10 The O2 – Londra, Inghilterra