Tornano i Pooh per un concerto a San Siro

Non sono ancora saliti sul palco dell’Ariston che per i Pooh è già tempo di guardare oltre. L’esibizione di questa sera a Sanremo e la serata a Milano del 20 febbraio dedicata a Valerio Negrini non saranno le ultime occasioni per rivedere i quattro membri superstiti esibirsi insieme.

È stato infatti annunciato un concerto il 6 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano, dove Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno oltre 50 anni della storia della band attraverso i loro più grandi successi.

I Pooh avevano annunciato che il loro ultimo concerto sarebbe stato quello del 30 dicembre 2016 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) da cui, due anni dopo, è stato tratto l’album dal vivo Pooh 50 – L’ultimo abbraccio. Ora annunciano quello di San Siro come un evento unico: sarà così o seguiranno altri concerti? I biglietti sono disponibili da oggi, martedì 7 febbraio, alle ore 16.

«Abbiamo accettato l’invito di Amadeus perché questo è il palcoscenico più prestigioso della musica italiana e perché avremo la possibilità di ricordare Stefano D’Orazio e Valerio Negrini, a 10 anni dalla sua scomparsa», scrivono i Pooh sui social. «E poi ci sarà il concerto che faremo proprio per restituire l’amore che migliaia di persone in questi anni ci hanno dimostrato e per riabbracciare il nostro pubblico. È ufficiale il 6 luglio torneremo insieme sul palco di San Siro per un UNICO GRANDE EVENTO LIVE! Sarà un lungo viaggio nella musica dei Pooh… e ci saranno un sacco di sorprese».