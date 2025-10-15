Torna Monsterland, il più grande Halloween Festival d’Europa

Perché accontentarsi di una zucca intagliata o del classico dolcetto o scherzetto quando possiamo andare a un festival con 12 palchi, 150 artisti e una notte lunga 12 ore? Tutto questo è Monsterland Halloween Festival, che torna il 31 ottobre e quest’anno si sposta all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, già pronto a trasformarsi in una delirante città parallela del divertimento macabro. Il tema scelto per l’edizione 2025 è The Psychedelic Circuit, un omaggio visionario al mondo dei motori, tra luci stroboscopiche, scenografie immersive e installazioni multisensoriali curate da artisti visivi e scenografi del Carnevale di Viareggio. Un grande circo dell’intrattenimento, dove tutto è studiato nei minimi dettagli, e nel quale club culture, teatralità e follia si incontreranno in un’esperienza totale.

Durante la conferenza stampa di presentazione il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha sottolineato il valore strategico dell’evento: «L’autodromo rappresenta la polifunzionalità, dal motorsport alla musica. Questa è una sfida nuova, con l’obiettivo di generare un indotto diretto da un milione di euro e oltre 600 milioni complessivi». Sul main stage sono attesi Lazza, Emis Killa, Kid Yugi, Anna, Gabry Ponte e Fabri Fibra, accanto a nomi della scena elettronica come Marco Carola, Paco Osuna, Andrea Oliva B2B Nic Fanciulli.

«Monsterland è nato da una festa in maschera tra amici e oggi è diventato il più grande Halloween Festival d’Europa», dice William Gay, CEO di Unconventional Events. L’area di 70 mila metri quadrati sarà divisa in sezioni tematiche con spettacoli circensi, giostre, attrazioni, tattoo station e un luna park horror. Tre i palchi principali: Main Stage Horror House, Galactica Stage (organizzato dal Cocoricò di Riccione) e Foresta Elettronica, dove si alterneranno dj e performer dalle 18 di sera alle 5 del mattino. L’evento è per maggiorenni, i minori potranno accedere accompagnati dai genitori.

Il direttore generale dell’autodromo Pietro Benvenuti ha invece parlato di «una struttura che vogliamo far vivere a 360 gradi, oggi sfruttata solo al 30% delle sue potenzialità», tanto per far capire le ambizioni future. A chiudere la conferenza, l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni ha detto che «Halloween è ormai un prodotto turistico globale e Monsterland è quindi un’occasione per vivere l’Emilia-Romagna anche fuori stagione».

Prodotto da Unconventional Events in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Comune di Imola, Monsterland conferma così la propria identità di festival in maschera più grande e spettacolare d’Europa. Ora, dopo le 40 mila presenze del 2024, l’obiettivo per l’esordio a Imola è almeno di 30 mila spettatori in una sola notte. Un trip collettivo (senza effetti collaterali) dove paura, ritmo e psichedelia si fonderanno in una sola esperienza. Non solo un festival, insomma, ma un vero rito pop che sarà grado di unire più generazioni per trasformare l’Emilia-Romagna in una capitale del caos artistico.