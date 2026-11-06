Torna l’Ozzfest. Sharon Osbourne: «Una celebrazione dell’eredità di Ozzy»

Sharon Osbourne ha mantenuto la promessa: l’Ozzfest tornerà a quasi dieci anni dalla sua ultima edizione. E lo farà in grande stile, con tre appuntamenti in altrettanti Paesi nell’estate del 2027.

Il primo è in programma sabato 10 luglio in Inghilterra. Il festival non si terrà al Villa Park, lo stadio di Birmingham dove Ozzy Osbourne ha tenuto la sua ultima esibizione nell’estate del 2025, poco prima della sua morte, ma al National Bowl di Milton Keynes.

A spiegare il motivo dello spostamento è stata la stessa Sharon: «Sfortunatamente, il Villa Park è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione e non potrà ospitare concerti la prossima estate. Per questo ci siamo spostati a Milton Keynes. L’alternativa era trasferire l’evento o rimandarlo di un anno».

A produrre lo show sarà Andy Copping, già al lavoro su Back To The Beginning, l’ultimo concerto di Ozzy: «Sono onorato di lavorare all’Ozzfest e di riportarlo in Inghilterra, dove tutto è nato. Sono anche molto entusiasta della line-up che stiamo mettendo insieme. Non vedo l’ora di poterla annunciare ai fan».

Ma l’Inghilterra, come anticipato, non sarà l’unica tappa. L’Ozzfest tornerà anche negli Stati Uniti, al Glen Helen Amphitheater di San Bernardino, in California, l’11 settembre. Una data che coincide con una ricorrenza particolarmente significativa.

Per la prima volta, inoltre, il festival approderà in Messico. L’appuntamento è fissato per il 18 settembre allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico.

«Sarà una celebrazione. Voglio che l’eredità di Ozzy continui», ha dichiarato Sharon. «Ma senza Ozzy la sensazione sarà agrodolce». I biglietti per la data in Inghilterra andranno in vendita questa mattina.