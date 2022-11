Torna la Milano Music Week con la curatela di Colapesce e Dimartino

Dal 21 al 27 novembre torna la Milano Music Week, la settimana della città meneghina dedicata alla musica promossa da Comune di Milano, Assomusica, FIMI, Nuovo IMAIE e SIAE.

La nuova edizione vede la direzione artistica di Nur Al Habash e la curatela speciale di Colapesce e Di Martino per quella che sarà l’edizione più ampia nella storia della rassegna. Un programma ricco che andrà dai music talk agli incontri con gli artisti, animando la città con una serie imperdibile di eventi, concerti, club night.

Ad inaugurare la settimana sarà la famiglia Bocelli, Andrea, Matteo e Virginia, che regaleranno alla città una performance in diretta da Piazza Duomo per la loro nuova release mondiale di A Family Christmas. Tra i nomi che spiccano in questa edizione c’è sicuramente quello di Tiziano Ferro che incontrerà il pubblico il 17 novembre al Teatro Manzoni per un’anteprima della music week e quello di Amadeus che il 25 novembre, all’Apollo Club, darà qualche anticipazione sul prossimo Festival di Sanremo.

Gli incontri con gli artisti vedranno coinvolti Francesco Guccini, Tony Hadley, Venerus, Coma Cose, Alan Sorrenti e molti altri, mentre tra party, proiezioni, presentazioni, dj set e live ci sarà l’occasione per sentire – tra i tanti – Bastille, Kid Cudi, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Verdena.

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato: «La forza di questa manifestazione sta nel celebrare la filiera musicale in tutta la sua interezza: non si tratta di valorizzare solo interpreti e musicisti, che danno volto, voce e melodia alle canzoni che più amiamo, grazie a Milano Music Week, anche quest’anno, avremo tutti modo di conoscere di più il mondo dell’industria musicale attraverso momenti di dibattito e riflessioni a tutto campo».

Il programma della Milano Music Week è disponibile a questo link.