Anche quest’anno, dopo i 300 eventi del 2019, torna la Milano Music Week, la settimana di eventi e iniziative della città dedicata a tutto il settore della musica. Ovviamente l’edizione del 2020 avrà una formula diversa, ibrida, adattata alle limitazioni imposte dalla pandemia e al distanziamento sociale necessario per contenere la diffusione del contagio. L’obiettivo è chiaro: trasformare il blocco forzato del settore in un momento di rilancio, approfondimento e opportunità sia per i professionisti del settore che per gli appassionati. Per questo, lo slogan dell’edizione 2020 sarà “Music Works Here”.

Si parte con l’opening istituzionale – a cui parteciperà Frances Moore di IFPI, rappresentante dell’industria discografica internazionale –, un incontro trasmesso in streaming dedicato agli scenari futuri del settore in tempo di pandemia. Poi sarà la volta di MMW incontra, una serie di eventi (anche questi in diretta streaming) in cui gli artisti ci faranno scoprire la loro musica e gli aneddoti più curiosi della loro carriera. Dal 17 al 19 novembre, invece, ci sarà Linecheck Music Meeting and Festival, una piazza virtuale che ospiterà panel, masterclass e showcase. La Music Week darà spazio anche a progetti innovativi, come Open Stage, iniziativa nata da un gruppo di studenti e perfezionata da Officine Buone, che darà voce alla musica di strada senza assembramenti.

Infine, non mancherà il coinvolgimento di luoghi di tutta la città: la Terrazza Martini, il Mare Culturale Urbano, il Centro Internazionaledi Quartiere, la Corte dei Miracoli, l’hotel di design 21WOL e il Mercato Centrale Milano, da dove trasmetterà Radio Bertallot. Il calendario degli eventi, ancora in fase di definizione, verrà pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione, dove verranno trasmessi tutti gli eventi in streaming.