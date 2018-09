Torna KeepOn Live Fest, la musica raccontata da chi ci lavora

Il 13 e 14 settembre a Roma presso il Lanificio 159 torna KeepOn Live Fest, il meeting dei Live Club, Festival e di tutti i professionisti della musica dal vivo, giunto ormai alla sua nona edizione. Due giorni in cui si analizzerà lo stato di salute della musica dal vivo in Italia e il suo inserimento in un contesto europeo, tra incontri, panel, dibattiti e gli showcase dei vincitori della KeepOn Live Parade.

Tantissimi i temi che saranno affrontati durante l’edizione 2018: esportazione e confronto con il mercato estero (tema trattato in un panel a cura di SIAE), legalità, sicurezza, il cambiamento del mercato dei live, social media marketing e promozione eventi, festival, sostenibilità e molto altro ancora. Insomma, un’occasione unica per constare lo stato attuale della musica italiana da chi, nella musica, ci lavora ogni giorno da dietro le quinte.

Durante la serata verranno premiati i primi tre in graduatoria delle categorie Best Live, New Live e Best Performer. Tra le band presenti in queste classifiche ritireranno il premio durante la serata: Willie Peyote, Generic Animal, Andrea Laszlo, I Pinguini Tattici Nucleari, DUNK, Eugenio in via di gioia e I Cieli di Turner. Alcuni di loro eseguiranno performance esclusive, con alcune esibizioni previste sul palco del Lanificio 159, storico club romano per la musica dal vivo. I concerti di Andrea Laszlo e I Cieli di Turner, gli showcase di Eugenio in via di gioia e Dunk infine Generic Animal intratterrà il pubblico con un live showcase seguito da un dj set a cura del locale.

Per info sul programma e biglietti basta andare sul sito ufficiale dell’evento.