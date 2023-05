Torna Jägermusic Lab, ed è ricco di novità

Ci siamo: torna Jägermusic Lab, il format firmato Jägermeister che ha come obiettivo quello di scoprire e lanciare i nuovi talenti della musica elettronica.

Creato e ideato in collaborazione con MAT Academy – la prima accademia italiana online di produzione

musicale che si rivolge ad artisti con un buon livello e conoscenza di produzione musicale – lo Jägermusic Lab 2023 dà oggi il via alle candidature online per iscriversi alla sesta edizione e accedere così alle

selezioni, che per la prima volta saranno in tour. Gli appuntamenti sono previsti in quattro tappe dove gli artisti saranno chiamati a presentarsi davanti ad un parterre di esperti che sceglierà i migliori dieci aspiranti, i quali avranno la fortuna di partecipare alla sesta edizione del Lab che, ancora una volta, si svolgerà nella città di Milano.

Ma le novità non sono ancora finite. Oltre alla consueta partecipazione di artisti di fama nazionale che

avranno il compito di selezionare i candidati e aiutarli nel loro percorso nell’Accademy, un super host d’eccezione racconterà l’esperienza del Lab, tra lezioni, i djset, gli esami e si concluderà con la serata finale. Per accedere alla classe 2023 e partecipare agli otto giorni di Accademia a Milano, dal 15 maggio al 18 giugno sarà possibile sottoporre le proprie candidature. Gli aspiranti allievi, con conoscenze ed esperienza in produzione di musica elettronica e le sue sottocategorie, sono invitati a registrarsi sul sito ufficiale, qui .

Il Lab si svolgerà dal 5 all’12 novembre 2023. A fare gli onori di casa The ReLOUD, fondatori della MAT Academy.

La fase decisiva dello si concluderà il 12 novembre 2023 dove una giuria di esperti, insieme ai The ReLOUD, giornalisti, artisti nazionali ed internazionali e alcuni degli ospiti dell’industria musicale, valuterà le performance live decretando il nuovo Music Meister, il quale potrà ottenere un contratto di booking, un contratto discografico, la possibilità di essere valutato per fare successive release per alcune etichette come Etruria Beat Records di Luca Agnelli, Island Records, Diynamic, Drumcode e molte altre.

Inoltre, come per le edizioni precedenti, i partecipanti potranno essere invitati ad esibirsi all’interno dei Festival e club dove Jägermeister sarà presente. Insomma, non vi resta che candidarvi.