Torna il Mish Mash Festival, tra le mura di un antico castello

C’è un luogo sospeso, quasi incantato, tra il mar Mediterraneo e le Isole Eolie. Un luogo in cui la musica rimbomba tra le mura di un antico castello, quello arabo normanno di Milazzo. Può sembrare irrealizzabile, eppure è la realtà e si chiama Mish Mash Festival, che torna, per la nona volta, dal 10 al 12 agosto, tra musica e arti visive.

Quest’anno il festival renderà omaggio al Tarocco Siciliano, con un programma ricco di installazioni artistiche e performance. L’identità visiva dell’evento trae ispirazione dall’iconografia di un universo simbolico, radicato nella storia millenaria della Trinacria. Un’esperienza che unisce arte e magia, creando un ponte tra passato e presente, all’ombra delle maestose mura del Castello di Milazzo.

Già annunciati i grandi ospiti di questa edizione: sarà Joan Thiele a guidare la lineup. L’appuntamento è per l’11 agosto, al Duomo. Stessa data anche per il siracusano Marco Castello. Il cantautore siciliano, famoso per aver ripensato il cantautorato italiano degli anni Settanta, è pronto a regalare al pubblico melodie dal sapore retro e mediterraneo, arricchite da una vena ironica e un tocco di leggerezza.

Tra i grandi nomi annunciati c’è anche quello di Giorgio Poi, che si esibirà nella serata finale del 12 agosto, sempre al Duomo. Nella stessa serata risuoneranno alte le note di okgiorgio. Un finale da urlo, insomma.

Ma il cartellone non finisce qui. Per scatenarsi arriveranno i Pastaboys, leggendario trio dell’elettronica italiana composto da Rame, Uovo e Dino Angioletti. E poi i Dov’è Liana, collettivo franco-siciliano noto per la sua irriverenza e la capacità di fondere musica, performance e provocazione.

Da segnarsi anche i live dei Winstons, tra psichedelia, progressive rock e sonorità vintage. Ma anche la performance di Cico Messina, capace di evocare atmosfere mediterranee che uniscono tradizione e sperimentazione, e Go-Dratta, producer siciliano che fonde beat elettronici con paesaggi sonori intensi e cinematografici.

Le notti del Castello saranno animate anche dalle vibrazioni sonore di Whistling Heads e Aliotho, che spaziano tra sperimentazione e groove elettronico. Sul palco pure Chiara Accardi e la sua poetica musicale, tra elettronica e introspezione.

“E se volessi scatenarmi fino a notte fonda?” Allora arrivano i DJ set: Bambi, Turki Stan, Lo Smilzo e Adrysh. Accanto a loro, due talenti emergenti scoperti grazie al contest “Figli delle Stelle”.

L’appuntamento è dal 10 al 12 agosto a Milazzo. Per acquistare i biglietti, da questa parte.