Torna il BPM Festival, il regno della cassa dritta

Quattro giorni e quattro notti sulla spiaggia di Portimão, in Portogallo: torna il BPM Festival, dal 12 al 15 settembre. Uno degli eventi più attesi dai fan della house e della techno che si daranno appuntamento nella regione dell’Algarve per una 4 giorni di fuego.

Tra i nomi di questa edizione Adriatique, Dubfire, Eats Everything, Honey Dijon, Joseph Capriati, Laurent Garnier, Loco Dice, Marco Carola, Paco Osuna, Skream, The Martinez Brothers. Ma non è finita qui. Ecco la locandina ufficiale:

Partecipare è facile. A questo indirizzo trovate i biglietti e i pass.

Se invece volete farvi un’idea di quello che succede al BPM, ecco un piccolo riassunto della scorsa edizione. Ci vediamo lì.